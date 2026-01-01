元日に震度7を観測した能登半島地震の発生から2年。「故郷に戻りたくても戻れない」もどかしい思いを抱える人も多くいます。最愛の妻子を失った男性もその一人です。建物の解体作業が進み、更地が目立つようになった輪島市の街中。きょう、家族との思い出が詰まった場所を楠健二さんが訪れました。楠健二さん「2年前のきょう、ここにいたんだよ、2人は。そう考えれば、何を声かけていいかと言ったら、謝るしかない。出せなくてごめ