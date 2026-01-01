台湾の頼清徳総統は新年の挨拶を行い、「中国の拡張的野心は高まり続けている」として防衛力強化の考えを示しました。台湾の頼清徳総統は1日、新年の挨拶で、「中国の拡張的野心は高まり続けている」と非難し、「国際社会は台湾の人たちが自衛の決意を持っているか注視している」と述べました。そのうえで、「台湾の主権を断固として守る」と強調。防衛力を強化する考えを改めて示しました。中国軍は、先月29日から台湾島を取り囲