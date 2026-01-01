※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ仕事から帰宅するなりただならぬ様子の母に詰め寄られ、愚痴を聞かされる夫。「せっかく書道教室に連れていこうと思ったのに！」「クソババア呼ばわりされた！」と憤慨する母に、当事者同士で解決するよう促してみるが…■もう仲裁したくない ■さすがに反論する？ ■やはりズレていた■とにかく書道を習わせたいビシ