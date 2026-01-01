（台北中央社）台湾プロ野球、楽天モンキーズは12月31日、キャプテンの林立内野手（29）との契約更新を発表した。契約は8年で出来高を含めて総額1億8千万台湾元（約9億円）で、台湾プロでは4人目の1億元超えとなった。林は1996年1月1日生まれ。2017年に楽天の前身、ラミゴモンキーズに加入した。25年までの9季通算で747試合の1軍公式戦に出場し、946安打、93本塁打、139盗塁。打率は.340をマークした。球団は報道資料を通じ、林に