納豆の栄養価を保ち、美味しく食べるためには、適切な保存方法を知っておくことが大切です。冷蔵保存の基本から、長期保存に便利な冷凍保存の可否まで、保存状態によって変わる品質や風味について解説します。購入後の管理方法を工夫することで、納豆の良さを最大限に活かすことができるでしょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020年4月株式会社野口医学