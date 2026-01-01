初めてのBMWとしてはもちろん3シリーズを愛用していたユーザーからの乗り換えモデル2シリーズ・グランクーペは、プレミアムコンパクト・セグメントにおけるBMW初の4ドアスペシャリティとして2019年に誕生した。以来、扱いやすいサイズ設定をはじめ、4ドアならではの利便性や優雅なデザインが人気を呼び、初めてのBMWとしてはもちろん、3シリーズを愛用していたユーザーからの乗り換えモデルとしても積極的に選ばれている。少し