米メディア「FANSIDED」は12月30日（日本時間31日）、「2025年に生まれた最も重要なスポーツの瞬間トップ10」と題し、記事を公開。MLB、NBA、NFL、NHLをはじめ、ゴルフ、テニス、格闘技などあらゆるスポーツ界の出来事に注目し、ランキング化した。ドジャースの大谷翔平投手がポストシーズン（PS）で見せたハイパフォーマンスが2位に入り、1位はNBAを揺るがした“世紀のトレード”となった。