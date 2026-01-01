【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruの楽曲「心得」が、1月1日よりNetflixで独占配信がスタートした教場シリーズ集大成作品の前編となる映画『教場 Reunion』の主題歌に決定した。 ■2023年リリースの楽曲「心得」が、ドラマに続き『教場』と再タッグ 「心得」は、2023年4月クールの月9ドラマ『風間公親―教場0―』のために、Uruが書き下ろした（作詞・作曲）清廉なバラード。