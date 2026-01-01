俳優の村山優香（22）が1月1日、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを発表した。【写真】華やかな装いで村山優香が所属事務所の退所を発表「円満退所いたしました」村山は「新年あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします」と新年のあいさつ。続けて「そして皆様にご報告です。12月31日をもちまして所属事務所を円満退所いたしました」と発表した。続けて「支えて下さった皆様にはとても感謝し