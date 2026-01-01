J1福岡は1日、日本代表DF安藤智哉（26）がドイツ1部ザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。安藤は1メートル91の長身を誇るセンターバック（CB）。21年にJ3今治（現J2）でプロキャリアをスタートさせると、めきめきと頭角を現し、23年にJ2大分、今季からJ1福岡へとステップアップを果たした。空中戦や対人の強さに加え足元の技術にも優れ、今年7月のE―1選手権でA代表デビュー。そこでの活躍が森保監督に認められ、11月14日