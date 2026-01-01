能登半島地震で石川県輪島市のビルが倒壊し、隣接する自宅兼店舗が巻き込まれて妻と長女を亡くした楠健二さん（５７）が１日、現場を訪れ、花や線香を供えた。「今も助けることができなくて、ごめんという思しかない」と苦しい胸の内を語った。冷たい風が吹き付ける輪島市中心部の一角にあるぽっかり空いた更地。妻の由香利さん（当時４８歳）と、長女の珠蘭（じゅら）（当時１９歳）さんが亡くなった場所だ。２年前の元日、