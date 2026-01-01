声優の青山なぎさ（27）が1月1日、自身のSNSを更新。芸能事務所クロコダイル所属および、アリゲーターと業務提携したことを発表した。2社はグループ会社で、クロコダイルは主に声優、アリゲーターは主に俳優らが所属。青山も声優と俳優の両面で活動していくとみられる。青山は「いつも温かい応援をありがとうございます。この度、クロコダイルに所属することになりました。これまでのご縁に感謝し、皆様に笑顔や元気をお届けできる