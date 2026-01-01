2025年は浅村栄斗（楽天）が4月22日の日本ハム戦で通算300号、5月24日の日本ハム戦で平成生まれでは初となる通算2000安打、6月5日のDeNA戦で通算2000試合出場を達成すれば、中村晃（ソフトバンク）が8月26日の楽天戦で通算1500安打を達成するなど、野手陣の数々の記録が達成された。2026年も達成が期待される野手陣の記録は多くある。坂本勇人（巨人）は昨季終了時点で通算2447安打を放ち、歴代11位にランクインしているが、通