2025年12月26日をもって、アイドルグループ・NMB48を卒業した川上千尋（27歳）が1月1日、吉本興業への所属を発表した。川上はNMB48の4期生として2012年に加入。27thシングル「好きだ虫」ではセンターを務めるなど、グループを牽引する中心メンバーとして活躍した。今後は俳優業を中心に、より幅広い分野で活動の場を広げていくという。吉本興業所属にあたり、川上は「2026年より、吉本興業に所属させていただくことになりました。