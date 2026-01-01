宝塚歌劇団花組トップスターの永久輝せあとトップ娘役の星空美咲が１日、兵庫・宝塚大劇場ロビーで鏡開きを行った。 【写真】星組新トップ暁千星本拠地お披露目「俺についてこい！」瑠風輝も八面六臂の大活躍 赤系の着物の永久輝とオフホワイト系の着物の星空とおめでたい“紅白"で合わせたかのようなコンビは、木槌を受け取ると笑顔で樽を開いた。 永久輝は「元旦からこのような貴重な機会を賜り大変光栄