ウルトラマンがテレビに初めて登場してから60周年を迎えた。節目のいま、自叙伝『ウルトラマンになった男』でも知られる俳優でスーツアクターの古谷敏氏と、『仮面ライダー』の本郷猛役をつとめた藤岡弘、氏による二大ヒーロー夢の初対談が実現。第1回記事では、石ノ森章太郎先生が「仮面ライダーは死なない」と言われた藤岡氏が、生き抜く覚悟をした体験について語った。第2回では、古谷氏が円谷英二監督との思い出について明か