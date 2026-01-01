元日恒例のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、７区間１００キロ）で、ＧＭＯインターネットグループ（ＧＭＯ）が４時間４４分０秒の大会新記録で、創部１０年目で念願の初優勝を飾った。優勝メンバー７人のうち、１区の吉田祐也（２８）、３区の鈴木塁人（２８）、５区の太田蒼生（２３）、７区の鶴川正也（２３）の４人が青学大出身。箱根駅伝で直近１１年で優勝８回の常勝チームで、４人とも優勝を経験した。６区の嶋津