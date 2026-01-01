5月2日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるテレビアニメ『五等分の花嫁』のスペシャルイベント、『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』のビジュアルが公開された。アリーナの会場を背景に、アイドル衣装を身に纏い五つ子が全力でイベントを楽しんでいる姿が眩しいビジュアルになっている。【画像】超ミニスカ姿の二乃＆三玖！『五等分の花嫁』ソロビジュアル2年振りの開催となる本作のスペシャルイ