世界各地でも次々と新年を迎え、祝賀イベントが行われています。中東・アラブ首長国連邦では超高層ビルに2026の数字が。フランスでは凱旋門が花火で彩られ、シャンゼリゼ通りは多くの人々で埋め尽くされました。アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアでは紙吹雪が舞うなか、集まった人たちが新しい年の訪れを喜びました。一方、新年を迎えるパーティーを開き、2026年の抱負について問われたこの人は。アメリカ トランプ大