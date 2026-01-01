◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）第105回全国高校ラグビー大会は、3回戦8試合が行われて8強が出そろい、試合後には第1グラウンドで準々決勝の組み合せ抽選が実施された。記念大会のため例年より5校多い56校が出場し、史上初めて神奈川勢2校が8強に残った。3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）は東海大大阪仰星との対戦に。半世紀ぶり2度目の8強入りを決めた東海大相模（神奈川第