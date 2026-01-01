2026年1月1日午後1時ごろ、北海道今金町今金の集合住宅で火事がありました。消防によりますと、室内に設置された町の緊急通報装置から通報があり、安否確認に訪れると排気口から煙が出ていたということです。火は約1時間半後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の遺体が発見されました。消防によりますと、この部屋に1人で住む80代の男性と連絡がとれていないということです。警察が遺体の身元の特定を進め、火事の原因を