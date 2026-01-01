お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が1日、自身のXを更新。SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）が男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）との結婚発表を受け、心境をつづった。「推しメンのじゅりなが結婚とか、なんなのぉー」と絶叫。泣き顔の絵文字も添えて心境を現した。ダイヤモンドの婚約指輪の写真を公開し、「クロちゃんも結婚するしん！！」と意気込んだ。クロちゃんは昨年1月