※1日午後3時半時点の情報です※強い寒気の影響で、熊本県内では2日から3日にかけて、大雪に注意が必要です。1日午後3時45分頃の阿蘇山上の様子です。上空に強い寒気が流れ込む影響で、県内では2日明け方から3日にかけて、山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。県内の2日午前6時から3日午前6時までの24時間に降る雪の量は、山地で7cm、平地で1cmと予想されています。熊本地方気象台は、積雪や路面の凍結による交通障害など