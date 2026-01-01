群馬県警は１日、同県富岡市野上の家屋から近くに住む無職女性（８１）の遺体が見つかったと発表した。県警は同日、女性の通帳などを盗んだとして住居不定、無職の男（５５）を窃盗容疑で逮捕した。男はかつてこの家屋に住んでいたといい、県警は女性が死亡した経緯についても何らかの事情を知っているとみて調べている。発表によると、男は昨年８月頃〜１２月３０日午後９時５分頃の間、同市野上の女性宅から通帳２冊と印鑑１