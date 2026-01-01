天皇皇后両陛下が皇居で「新年祝賀の儀」に臨まれました。今年は、悠仁さまが初出席です。「新年祝賀の儀」は、天皇皇后両陛下が皇族方や総理大臣らからあいさつを受けられる儀式で、午前9時半ごろ、今回初出席となった悠仁さまが姉・佳子さまとともに皇居に入られました。その後、両陛下は宮殿・松の間で衆参両院の代表者から祝賀を受け、陛下は「新しい年をともに祝うことを、誠に嬉しく思います」「年頭にあたり国民の幸せと国