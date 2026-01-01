お笑いコンビ、天竺鼠が解散することが1日、分かった。同日に川原克己（45）のYouTubeチャンネルで発表された。所属の吉本興業によると、この日をもって解散し、2人の所属は継続するという。「瀬下に茶碗蒸しを食べさせよう！【天竺鼠川原究極シリーズ】」と題した動画の終盤に、川原が「この度ですね、解散いたします。2人で話し合った結果ですね。何回か話し合って、今後のことについて話し合ってきたんですけど、解散とい