1932年、日本で初めてバレンタインにチョコレートを贈るスタイルを紹介したモロゾフ。2026年は、毎年好評のフォルクスワーゲン社「Beetle」をテーマにしたチョコレートブランドが登場します。愛らしく洗練されたビートルの世界観を、遊び心たっぷりのチョコレートとパッケージで表現。大人の夢心をくすぐる、心ときめくバレンタインを楽しんでみませんか。 Beetleの魅力を味わうバレン