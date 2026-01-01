能登半島地震の発生からきょうで2年です。私はいま、高岡市吉久地区に来ています。県内で液状化被害が大きかった地域の一つで、道路と住宅の間には今も段差が残り、仮設の階段が設けられています。通り沿いでは住宅の解体が進み更地が目立ちます。能登半島地震による県内の住宅被害は、2万2800棟以上にのぼり、全壊は258棟です。公費解体は申請のあったうち9割以上が完了しています。災害関連死は県内では8人が亡くなりました。吉