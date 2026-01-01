レースクイーン、モデル、ビールの売り子としても人気の前田星奈が１２月３１日、インスタグラムを更新。ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦（大田区総合体育館）で初めてラウンドガールを務め、「大晦日にこのような機会をいただけてとても嬉しかったです」とつづった。試合は元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、同１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズ