福岡管区気象台は1日、九州北部の上空に強い寒気が入り込み、2日明け方から3日午前中にかけて福岡県の山地、平地ともに大雪が降る恐れがあると発表した。路面凍結や交通の乱れに注意を呼びかけている。気象台によると、1日午後6時からの24時間で予想される降雪量は、福岡県の多いところで、山地で10センチ、平地で3センチ。さらに3日午後6時までの24時間では山地で5センチ、平地で3センチの雪が降る見通し。