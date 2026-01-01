2026年元日、熊本市の神社では朝から初詣客でにぎわいました。2026年が幕を開けた1日朝。各地で初日の出が見られました。熊本市の加藤神社では、県内外から多くの人が初詣に訪れました。破魔矢やお守りを買い求めたり、おみくじで新年の運勢を占ったりする人でにぎわいました。■参拝客「3月に国家試験を受けるので、絶対合格しますようにという願い」■参拝客「子どもがベトナムに転勤になったから、元気で1年に1回くらい帰ってき