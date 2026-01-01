元日に震度7を観測した能登半島地震の発生からきょうで2年。被災地の住民は、新しい1年に復興への確かな道筋を求めます。石川県輪島市から中継です。石川県輪島市の重蔵神社からお伝えします。輪島市はけさから、雪が降ったりやんだりを繰り返していますが、この時間、少し降り方が強まってきました。こちらの神社では、初詣に訪れる人たちが見られ、能登各地で住民が平穏な1年を祈りました。住民「忙しい一年だったので、安定に（