熊本市の熊本中央郵便局では1日朝、年賀状配達の出発式が開かれました。県内では1日、去年より200万通ほど少ない約500万通の年賀状が配達されました。近くの福田病院にもさっそく届けられ、元日に生まれた1人目の赤ちゃんが出迎えました。病院では、新年の食事会が開かれ、入院中の母親におせちやお雑煮がふるまわれました。■母親「手作りのおせちという感じで家庭の感じを味わえてよかった」「お雑煮みたいなものがあって、 それ