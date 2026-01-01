１日午後２時２０分頃、埼玉県白岡市新白岡のＪＲ宇都宮線新白岡―久喜駅間の踏切内で、平塚発古河行き下り普通電車が車と衝突した。車は大破し、電車の車両の一部が脱線した。県警久喜署によると、車の中に人が取り残されており、救出活動が行われている。ＪＲ東日本によると、事故の影響で１日午後３時半現在、宇都宮線は東京―宇都宮駅間の上下線で運転を見合わせている。