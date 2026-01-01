三重県の伊勢神宮は初詣に訪れた大勢の参拝客で賑わいました。参拝客は新しい年への思いを込めて手を合わせていました。伊勢神宮によりますと、4日まで、終日、参拝が可能で三が日の参拝客数は、およそ40万人になる見込みだということです。参拝客「仕事をもっとがんばりたい」「家族みんな笑顔で（過ごしたい）」「（マラソンで）自己ベストを更新したい」「去年以上に飛躍の年にしたい」また、内宮近くにあるみやげ物店や飲食店