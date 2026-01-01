能登半島地震で犠牲になった親族の自宅跡で手を合わせる人たち＝1日午後1時58分、石川県珠洲市宝立町最大震度7を観測し石川、新潟、富山3県で災害関連死を含め698人が亡くなった能登半島地震は1日、発生から2年となった。地震で684人が死亡、2024年9月の豪雨で20人が犠牲となった石川県は、輪島市で追悼式を開催。参列者が黙とうをささげた。遺族代表の中山真さん（29）は「亡くなった方々のご冥福を祈り、能登の復興を願う」と