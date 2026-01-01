日本郵政グループの看板＝2025年12月、東京・大手町日本郵政が、全国に計約3千カ所ある郵便や物流の集配拠点のうち1〜2割を軸に統廃合する方向で検討していることが1日、分かった。2026〜28年度の中期経営計画に盛り込む。郵便物数が減少する中、配送の効率化を進め、不動産事業の拡大にもつなげたい考えだ。人員整理はしない。地方では、規模が大きい郵便局に郵便や荷物を集め、配達の範囲を一段と広げたり、ルートを見直した