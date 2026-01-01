第１０１回箱根駅伝は１月２日の午前８時に往路が東京・大手町の読売新聞社前をスタートし、２日間の１０区間、２１７・１キロでたすきをつなぐ戦いが始まる。往路１区の２１人のランナーはスタートラインで２列に並ぶ。前列はシード１０校で、前回１０１回大会の成績順に中央から左右に振り分けられる。後列は予選会通過の１０校が成績に従って中央から振り分けられ、オープン参加の関東学生連合が加わる。今大会でのスター