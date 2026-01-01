宝塚歌劇星組新トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）、トップ娘役・詩（うた）ちづるの新トップコンビ大劇場お披露目公演ビート・シアター「『恋する天動説』―ＴｈｅＷａｎｄ’ｒｉｎ’Ｓｔａｒｓ―」、ギャラクシーレヴュー「ＤＹＮＡＭＩＣＮＯＶＡ」が１日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。１９６０年代、イングランド南東部の海浜リゾート地ブライトンが舞台。暁演じるアレックスが率いる「モッズ」と、瑠風輝（