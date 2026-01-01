YouTuberのはじめしゃちょー（32歳）が1月1日、自身のYouTubeやSNSで、「パパになりました」と報告している。はじめしゃちょーはこの日、YouTubeに報告動画「はじめしゃちょーパパになりました。 」を更新。新年の挨拶と共に、「私事ではありますが、2026年の最初ということで報告がございます」と切り出し、赤ちゃんを抱いて登場した。そして「赤ちゃんが産まれました〜」「実ははじめしゃちょーですね、結婚して、その後なんと…