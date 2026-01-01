日本三大稲荷のひとつ、最上稲荷（岡山・北区高松稲荷）は１日、朝から多くの参拝客でにぎわいました。訪れた人たちは賽銭を投げ入れて柏手を打ち、それぞれ思い思いの願い事をしていました。 最上稲荷では三が日の人出が例年と同じくらいの約60万人を見込んでいて、４日の日曜日も参拝客が多くなると予想しています。 Ｑ．今年の抱負は？「去年は後厄だったけど、３回風邪をひいた。今年は家族みんなが健康に１年生きてい