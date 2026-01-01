NiziU 9人組ガールズグループNiziUの2026年の活動を示唆するムービー「We need U 2026」が公式YouTubeで公開された。【動画】公開されたNiziU「We need U 2026」 公開された映像はアーティスティックな世界観の中、各所に彼女たちが今年2026年に繰り広げるであろう活動のヒントが散りばめられた興味深い内容に仕上がっている。NiziUのビジュアルの美しさはもちろん独特の緊張感さえも内包する、まるで海外映画の様