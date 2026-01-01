正月寒波の襲来で、2日から3日のUターンラッシュ時は日本海側を中心に雪が降り、西日本の平地で雪が強まる所もあるでしょう。積雪や凍結による高速道路への影響などに警戒が必要です。また、雷雲が発達して、竜巻などの激しい突風が吹いたり、雷が落ちたりすることも考えられます。お出かけの際は最新の天気予報や交通情報を確認してください。北海道〜東海所々でリスク大関東の平野部も凍結注意北海道や東北の雪は今日1日夜遅