１２月３１日、成都双流国際空港で、搭乗機をバックに記念撮影する９千万人目の乗客。（成都＝新華社記者／王曦）【新華社成都1月1日】中国四川省成都市の双流、天府両国際空港からなる成都国際航空ハブは12月31日、年間旅客数が9千万人を超え、7千万人台から8千万人台、9千万人台と3年連続で規模を拡大した。１２月３１日、９千万人目の旅客を乗せて成都双流国際空港に到着した中国国際航空機。（成都＝新華社記者／王曦）１２