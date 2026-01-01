俳優の長澤まさみさんが元日の1日、映画監督の福永壮志さんと結婚したことを発表しました。長澤さんは所属事務所を通じて、「応援してくださっている皆様へ。私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と発表しました。また、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが