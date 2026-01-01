イボには複数の種類があることをご存知でしょうか？イボにはウイルス性のものもあり、他の方に感染する可能性もあります。また、他の部位に飛び火して広がる可能性もあります。 だからこそ、できたイボの原因が何なのか知らなければいけません。また、皮膚科にかかる必要があるのかも理解しておく必要があります。 今回はイボの予防方法と放置するリスクについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 ※この記事はメデ