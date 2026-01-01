お笑いコンビ「天竺鼠」が1日、解散を電撃発表した。川原克己（45）の個人のYouTubeチャンネルで発表された。これを受け、瀬下豊（46）も自身のインスタグラムでコメントを発表した。2人は川原の個人チャンネルにそろって出演し、「天竺鼠、20年以上やったんですけど、この度ですね解散いたします」と報告。理由については「昔の友達の頃に戻ろうということになりました。学生の頃から一緒にいまして。非常に前向きな、各々の