格闘家の武尊が、2025年12月31日、自身のインスタグラムを更新。大物歌手との3ショットを公開した。【写真】これはすごい！武尊、大物歌手と3ショット公開武尊は「大晦日は大好きなお2人と。来年に向けて元気もらいました。ありがとうございました」との文言とともに、細美武士、Takaとの写真を披露。ファンからは「最高の写真！」「すごい豪華メンバー！」「夢の3ショット！」などといった感想が相次いで寄せられている。