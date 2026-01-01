岐阜競輪場で新春のミッドナイトシリーズが２〜４日に開催される。前検日の１日、競輪場入りした三住博昭（５７＝神奈川）は、郡司浩平のグランプリ優勝が心に沁みたと語り出した。「今までは同じ選手でもテレビで見るような選手たちのことで、ちょっと他人事だった。でも今回はずっと身近にいる人間だからね」川崎競輪場の総合職として、長くその地区をまとめてきた。もちろん、神奈川の名物レーサーとしての戦いもあり、後輩