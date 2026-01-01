能登半島地震と奥能登豪雨の犠牲者を悼む式典が輪島市で行われました。追悼式典の会場です。会場内では献奏が捧げられ参列者たちが犠牲者の冥福を祈りました。災害関連死を含めて能登半島地震では684人が亡くなり、2人がいまも行方不明。奥能登豪雨では、20人が亡くなっています。地震と豪雨の二重災害。大切な家族を失った遺族は悲しみを抱えながら次への一歩を模索しています。追悼式典では発生時刻の午後4時10分に黙とうが捧げ